Pehlivanlar Burdur’da

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Burdur Yağlı Güreşleri' bugün başlıyor. Güreşlere, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yanı sıra Türkiye genelinde isim yapmış güreşçiler ve milli sporcular Fatih Çakıroğlu ve İsmail Güzel de katılacak. Güreşlerde ayrıca Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Hamza Köseoğlu, Özkan Yılmaz, Yılmaz Öncül, Menderes Saltık, Yıldıray Akın, Ertuğrul Dağdeviren, Tanju Gemici de mücadele edecek. Burdur'daki Serenler Oteli'nin çim sahasında başlayacak müsabakalara seyirci girişi ise ücretsiz olacak.