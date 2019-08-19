Ayakları her şeyi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da doğuştan elleri olmayan 2 çocuk babası 61 yaşındaki esnaf Mehmet Temel, ayağıyla bir elin yapabileceği neredeyse her şeyi yapabiliyor. Ayaklarıyla çay demleyip içen Temel, yazı yazabiliyor, cep telefonunu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, hatta araba dahi sürebiliyor. Tarihi Kaleiçi girişinde yerli ve yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel, sabahları özel yapım arabasıyla iş yerine geliyor.Tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlayıp arabasını usta şoförler gibi park eden Temel, ardından ayaklarıyla dükkanındaki eşyaları yerleştiriyor. Ayaklarını el gibi kullanarak tespih çeken ve hatta saatleri dahi tamir eden Mehmet Temel, cep telefonunu kullanabiliyor, aynı zamanda yazı da yazabiliyor. Satış gerçekleştirdiği müşterilerinden parayı ayağıyla alıp para üstünü de yine ayağıyla veren Temel'i gören tatilciler ise hayrete düşüyor.Ellerinin olmadığını düşünmediğini kaydeden Temel, kendisini engelli olarak görmediğini söyledi. Temel, "Beyin engellileri engelli görüyorum. Ne yaptığını bilmez, kendine engel koyan insanları engelli görüyorum. Sakal tıraşıma kadar kendim oluyorum. Yemeğimi kendim yiyorum. Engel her zaman beyindedir, bedende değil. Engelli vatandaşlarımız beni örnek alsınlar. Eğer ben engeli kabul etmiyorsam hiç kimse kabul etmesin. Ben 'engel yok' diyorum" dedi. İHA