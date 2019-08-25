Kaan melek oldu

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken karnının üzerine düşen ve hastaneye kaldırılan 9 yaşında Kaan Ege Özcan'ın kanser olduğu ortaya çıktı. Fethiye Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Kaan Ege, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Aldığı kemoterapinin ardından fenalaşan ve yoğun bakıma alınan Kaan Ege, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özcan ailesi büyük bir üzüntü yaşarken Kaan Ege'nin cenazesi Kocatepe Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hallaçlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına baba Kenan Özcan'ın iş arkadaşları, Fethiye'deki eczacılar, Gazi İlkokulu öğretmenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Melek olup 9 yaşında uçup giden Kaan Ege'nin annesi Songül Özcan'ı cenazeye katılanlar teskin etmekte zorlandı.