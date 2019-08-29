Muz ithalatı üretimle düştü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, muz üretimindeki artışa dikkat çekti. ATB ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çandır, son 5 yıllık dönemde yatırım iştahı en yüksek alanlardan olan muz üretimi olduğunu anlattı. Muz üretiminin yüzde 33'ünün 160 bin ton ile Antalya'da gerçekleştiğini vurgulayan Ali Çandır, "Üretim artışıyla ülkemizde muz ithalatı da hızla azalmıştır. Muz ithalatımız Manavgat başta olmak üzere yapılan yeni örtü altı alanların üretime geçmesiyle daha da azalacaktır" dedi. 800 bin ton civarında olan muz tüketiminin mevcut durumda 500 bin tonunun yerli üretimle karşılandığını kaydeden Ali Çandır, "2- 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tüketimin büyük bir bölümünü yerli üretimle karşılayabileceğiz" dedi.