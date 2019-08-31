Yeni sezona 26 oyun

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AntalyaBüyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezonda çocuk ve yetişkin oyunları olmak üzere toplam 26 oyunla Antalyalı tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Repertuvarına 5 yeni oyun daha ekleyen AŞT, geçtiğimiz sezonun beğenilen oyunlarını da yeniden sahneleyecek. AŞT yeni sezon perdesini Eylül'de çok sevilen 'Huysuz' oyunu ile Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda açacak.Yeni sezonu farklı bir heyecanla açacaklarını ifade eden AŞT Genel Sanat Yönetmeni ünlü oyuncu Mehmet Özgür, "Geçen sezondan devam eden 21 oyunumuz var. Yeni sezona 5 yeni oyun daha ekleyeceğiz ve 26 oyuna çıkacak. Bu sayıya ulaşabilen Türkiye de başka bir şehir tiyatrosu yok. Oyun Oyun İçinde, Tarla Kuşuydu Juliet ve Huysuz gibi kapalı gişe oynayan oyunlarımız yine seyirciyle buluşmaya devam edecek" dedi. Özgür, "Yeni sezonda çocuklarımız için 'Hansel ile Gratel'i sahneleyeceğiz. Dekoru ve donanımıyla kendi öz kaynaklarımızla çıkardığımız bir oyun" diye konıştu.