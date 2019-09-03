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Şampiyonlardan ziyaret

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Şampiyonlardan ziyaret
KEPEZ Belediyespor'un şampiyon kadın güreşçileri, Kulüp Başkanı Hakan Çatal ile birlikte Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti. Bünyesinde 42 kadın güreşçiyi barındıran Kepez Belediyespor'da Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu Zeynep Yıldırım, değişik tarihlerde Dünya ve Balkan dereceleri olan Nur Çınar, Şüheda Özcan, Özlem Şimşek, Demet Başkurt, Keziban Tatlı, Zühre Nur Bambul ve Furkan Şimşek ile antrenörler Meral Kaya ile İlkay Kaya, Tütüncü ile başarılarını paylaştı. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, ata sporu güreşe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
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Şampiyonlardan ziyaret
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