Sanayide güç birliği

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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark ile OSTİM Teknopark arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve OSTİM Teknopark Başkanı Orhan Aydın katıldı. Protokol kapsamında iki şirket işbirliği içerisinde bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha ziyaretleri gerçekleştirecek, ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek.Ali Bahar, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bir OSB'miz belli bir konuda önde olurken diğer bir OSB'miz başka bir konuda kendisini geliştiriyor. Bizim asıl ihtiyacımız olan bu etkileşim" dedi. Orhan Aydın, "İki OSB'nin birbirinden çok fazla alıp vereceği şeyler olduğunu düşünüyorum. OSTİM aynı zamanda Antalya OSB'nin kullanımına sunulmuş bir yapı olarak açık çek veriyoruz" dedi. Antalya OSB heyeti imza töreninin ardından OSTİM Teknopark'ın turuncu, bronz ve turkuaz binalarında incelemelerde bulundu, OSTİM Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.