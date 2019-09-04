Kırgızlar ‘Bağımsızlık Günü’nü kutladı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, Kırgızistan Bağımsızlık Günü ve Cengiz Aytmatov'ın 91'inci doğum yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları İş İnsanları Derneği Başkanı Periza Asanaalieva ve üyeleri de katıldı.

CENGIZ AYMATOV SERGISI AÇILDI

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, "Kemer'de bu kutlamayı geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu. Dans gösterileri ve müzik dinletisinin ardından meydanda Kırgız çadırı kuruldu, Cengiz Aytmatov'un resimlerinin yer aldığı sergi açıldı