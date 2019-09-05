Balık sezonu başladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN en büyük balıkçı limanı olan Antalya Balıkçı Barınağı'nda av sezonu açıldı. 15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağının kalkması sonrası balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı. İlk av gününe Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de katıldı. Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Mustafa Özen, denizlerdeki av yasağının üreticileri ve tüketicileri korumak için konulduğunun altını çizdi. Özen, "Av yasağına uyduğumuz sürece balık popülasyonunun artışına katkı sağlayabiliriz. Bu sayede balıkçılarımız bol miktarda balık avlayabilir, tüketici ucuz balığa erişebilir" diye konuştu.