Yaşama sebebi futbol

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 4,5 yaşında teşhisi konulan, 14 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan futbol sevdalısı DMD kas hastası Tugay Tokat'ın (21) en büyük hayali, fırsat verilmesi halinde futbol yorumcusu olmak. Genç oyuncuları izlemeyi çok sevdiğini ifade eden Tugay, "Bazen mahallede çocuklar futbol oynarken yanlarına gidip taktik veriyorum. Çok hoşuma gidiyor bu. Takımların genç oyuncuları izleme bölümleri oluyor. Orada çalışmayı çok isterim" diye konuştu.Okul içinde düzenlenen futbol turnuvasında arkadaşlarının isteğiyle sınıf takımına hocalık yapan Tugay, verdiği taktiklerle sahaya çıkan takımın kupa almasını sağladı. DMD hastalarına tavsiyede bulunan Tugay, "Eve kapanmasınlar. Pes etmesinler. Mücadele etsinler. Yapabildikleri her şeyi yapsınlar. Zamanla her şey yoluna girer" dedi. Oğluna 6 yıl önce aldığı spor ayakkabılarını pırıl pırıl görmenin büyük üzüntü verdiğini belirten baba Metin Tokat (48) ise "Keşke ayakkabılarını hemen eskitebilseydi" dedi. Anne Zeynep Tokat (45) ise "En büyük ilacın moral olduğunu düşünüyorum. Aile olarak birbirimize sımsıkı sarıldık" dedi.