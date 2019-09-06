Yekta takıma döndü

Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da milli ara sebebiyle futbolculara verilen izinler önceki gün sona erdi. Antalyaspor'da geçtiğimiz sezon sonu kadro dışı bırakılan ve transfer döneminde kulüp bulamayan Yekta Kurtuluş affedildi.
Çalışmalarını Hasan Subaşı Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak sürdüren Yekta'nın 2019-2020 sezonu için lisansı da çıkarıldı. Deneyimli futbolcu dünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon başında biten sözleşmesini yenileyen Yekta, koyulan opsiyon maddesiyle birlikte sözleşmesi 1 yıl daha otomatik olarak uzatılmıştı.
MARKADA 16. SIRADA
Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takımın kadro değerleri belli oldu. Transfer sezonunu 8 yeni isimle tamamlayan Antalyaspor, Süper Lig'de en değerli 16. takımı olarak yerini aldı.
U19 takımından kadroya dahil edilen Paul Mukairu ile birlikte Aatif Chahechouhe, Eren Albayrak, Gelson Dala, Gustavo Blanco Leschuk, Harun Kavaklıdere, Ufuk Akyol ve Emre Korkmaz'ı transfer sezonunda renklerine bağlayan Antalyaspor, 14.58 milyon Euro değere sahip durumda.
ALANYASPOR İLE MAÇ
Antalyaspor'da yeni transferler arasında en değerli isim olarak Shaktar Donetsk'ten gelen Arjantinli golcü Gustavo Blanco Leschuk göze çarptı.
1.8 milyon Euro
değere sahip olan 27
yaşındaki futbolcu,
Doğukan Sinik ile
birlikte aynı zamanda
takımın da en değerli
futbolcusu durumuna
geldi. Kırmızı-
beyazlılarda en değerli
3'üncü futbolcu A
Milli Takım'da da yer alan
Nazım Sangare, yeni
transfer Gelson Dala
ile birlikte 1.5 milyon
Euro değere sahip... Akrep'te Çekya Milli Takım futbolcusu Ondrej Celustka ve Angola Milli Takım futbolcusu Fredy Ribeiro da 1 milyon Euro ile listede yer alan diğer isimler oldu.
Öte
yandan
Antalyaspor
yarın
18.30'da
Regnum
Carya'da
Alanyaspor
ile hazırlık
maçı yapacak.
EMİNE BULUT'UN KIZINA DESTEK
Antalyaspor'un, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasından elde ettiği tüm bilet geliri Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına ulaştırıldı. Para, Bulut'un eğitim ve diğer ihtiyaçlarında kullanılmak üzere dedesinin hesabına yatırıldı.