Yekta takıma döndü

BUGÜN NELER OLDU

Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da milli ara sebebiyle futbolculara verilen izinler önceki gün sona erdi.Çalışmalarını Hasan Subaşı Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak sürdüren Yekta'nın 2019-2020 sezonu için lisansı da çıkarıldı. Deneyimli futbolcu dünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı.Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takımın kadro değerleri belli oldu.U19 takımından kadroya dahil edilen Paul Mukairu ile birlikte Aatif Chahechouhe, Eren Albayrak, Gelson Dala, Gustavo Blanco Leschuk, Harun Kavaklıdere, Ufuk Akyol ve Emre Korkmaz'ı transfer sezonunda renklerine bağlayan Antalyaspor, 14.58 milyon Euro değere sahip durumda.1.8 milyon Eurodeğere sahip olan 27yaşındaki futbolcu,Doğukan Sinik ilebirlikte aynı zamandatakımın da en değerlifutbolcusu durumunageldi. Kırmızı-beyazlılarda en değerli3'üncü futbolcu AMilli Takım'da da yer alanNazım Sangare, yenitransfer Gelson Dalaile birlikte 1.5 milyonEuro değere sahip...ÖteyandanAntalyasporyarın18.30'daRegnumCarya'daAlanyasporile hazırlıkmaçı yapacak.Antalyaspor'un, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasından elde ettiği tüm bilet geliri Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına ulaştırıldı. Para, Bulut'un eğitim ve diğer ihtiyaçlarında kullanılmak üzere dedesinin hesabına yatırıldı.