Kaş’ta caz rüzgarı esti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Caz Festivali'nde cazın ustaları sahneye çıktı. Kaş Marina'da yapılan Caz Festivali'nin ikinci gecesinin sonunda sahneye Yeni Türkü grubu çıktı. Son 40 yılın pop şarkılarını seslendiren grup, dinleyenleri coşturdu. Gecenin sonunda sahneye sürpriz konuk sanatçı olarak Şevval Sam geldi.Söylediği parçalarla izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatan Şevval Sam, 'Bana bir masal anlat baba' parçasıyla alkışlandı. Kaş Caz Festivali, DJ Ahmet Uluğ'un gösterisiyle son buldu. Festivalin düzenleyicilerinden Murat Sezgin, "Caz severleri 3 gün boyunca cazın ustalarıyla buluşturduk. Kaş turizmine farklı bir boyut kattığımızı düşünüyoruz. Festival Kaş'a çok yakıştı" dedi.