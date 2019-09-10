Öyle bir geçer zaman ki

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde ilk ders zili çalındı. En ilginç törenlerden biri ise Antalya'nın Güzeloluk Mahallesi'nde gerçekleşti. 50 yıl önce yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun ilk öğrencileri, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlangıç gününde torunları yaşındaki birinci sınıf öğrencileriyle birlikte ders başı yaptı. 50 yıl önceki öğrencilerin ilk ders zilini o günkü hademe çaldı, ilk dersi de o günkü öğretmenleri verdi.1969'da okula başlayan iki şubeden 50'yi aşkın eski toprak, o dönemki öğretmenleri Erol Boz (77) ve yine o dönem okulun hademesi Nazif Şimşek ile bir araya geldi. 50 yıl öncesini yeniden yaşadı.Vefat eden öğrencilerin fotoğrafları ile 50 yıl önce sınıfın toplu fotoğraflarının yer aldığı bir pano oluşturuldu. Panoya bakanlar anılarını tazedeledi. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende ilk ders zili, o dönemin hademesi Nazif Şimşek tarafından çalındı.