Kıyı turizmde yenilenme çağı

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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) olağan toplantısı Akra Hotel'de gerçekleştirildi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, 'Turizmde Dönüşüm' başlıklı bir sunum yaptı. Turizmde hızlı büyüme ile 5 yıldızlı otellerden yana dengesiz bir yapının oluştuğunu dile getiren Narin, "Koordinesiz yatırım atağı sektörün kendi içerisinde fiyat üzerinden rekabet ettiği bir durumu ortaya çıkardı" dedi.Turizmde sağlık ve 3'üncü yaş turizminde tanıtım atağı ile kıyı şeridinin yenileyip rehabilite edilmesi gerektiğini anlatan Narin, "Antalya'da yeni bir yaşam alanı oluşturulmalı. Antalya'nın yatak kapasitesinin yüzde 20'sini rezidanslara çevirmeli. Antalya'nın benzeri turizm bölgesi Cannes'de 500 adet restoran var. Her restorantta kişi başı 150 Euro harcama var. Yatak kapasitelerini artırarak değil, değiştirerek, yeni bir planlama ile yeni bir doku yaratılabilir" diye konuştu.Sırada bekleyen 225 bin yatak kapasiteli tesis olduğunu dile getiren Oya Narin, Yeni yapılacak tesisler 3 ve 4 yıldızlı olmalı. İspanya'da 295 adet beş yıldızlı otel var. Antalya'da 400'den fazla beş yıldızlı otel var" dedi.