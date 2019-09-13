Eğitime hekim desteği

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED), 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte Kepez Şehit Ali Yılmaz İlkokulu 1'inci sınıf öğrencilerine yardım eli uzattı. Etkinlikte okula yeni başlayan yaklaşık 100 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Korkut, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürü Muhammed Kaya, ANTAHED Başkanı Dr. İbrahim Çelik da katıldı.Öğrencilere kırtasiye ürünleri hediye eden ANTAHED Başkanı İbrahim Çelik, "Kepez Şehit Ali Yılmaz İlkokulu'ndaki 1'inci sınıf öğrencilerine çanta, kalem, defter ve birçok kırtasiye ürünü dağıttık. Hediyelerini alan çocukların gözlerindeki ışığı, mutluluğu ve heyecanlarını görmek paha biçilemez bir duyguydu" diye konuştu.Ailelerin sadece sağlık alanında değil, sosyal sorumluluk bilinci ile hayatın her anında yanında olmaya gayret ettiklerinin altını çizen İbrahim Çelik, "Dernek olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın önemi ve değerinin farkındayız. Sağlık alanında öncü ve yol gösterici bir sivil toplum kurumu olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.