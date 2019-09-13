Turistlere YÖREX için çağrı yapıldı

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX için geri sayım sürüyor. 23-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuar öncesi son detaylar Danışma Kurulu Toplantısı'nda masaya yatırıldı.ATB Başkanı Ali Çandır, 10 bin metrekarelik alanda rengarenk bir Türkiye oluşturulacağını belirterek, fuarda 77 il, 19 kalkınma ajansı ve 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığını aktardı. Çandır, bu yıl turizmde rekor hedeflendiğini hatırlatarak, Anadolu'nun zenginliğinin sunulacağı YÖREX'i görmeden hiçbir turistin dönmemesi gerektiğini vurguladı. Çandır bu konuda turizmcilerden ve belediyelerden destek istedi. Çandır, "Yerel yönetimler daha aktif rol almalı. Kültür turlarını YÖREX'e yapmalarını bekliyoruz" dedi.