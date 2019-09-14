Turizmciler eğitim aldı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri Sherwood Exclusive Lara'da bir araya geldi. Geleneksel buluşmanın konuşmacı konuğu Öğretim Görevlisi Ertan Beceren'di. Yemek öncesinde bir sunum yapan Ertan Berecen, üyeleri kurum felsefesi, yönetim, kurum içi çatışmaların stratejik çözümleri konularında bilgilendirdi.

YÖNETİM TÜYOLARI

Ertan Beceren kurumların yönetimi hakkında konuşmasında turizm profesyonelleriyle yönetimsel tüyoları paylaştı. Beceren, turizmcilere "Kurumlarınızda, çalışanlarınızı ikna etmeyin, inandırın. Kurum içi ortak bir dil oluşturun ki işleyiş aksamasın. Vefasız ve değişken insan profili ile karşı karşıyayız bunu çözmenin yolu psikoloji ve felsefedir" tavsiyelerinde bulundu.