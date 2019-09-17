Triatlonun kraliçesi

BUGÜN NELER OLDU

KUŞADASI Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi. Adagöl Spor ve Mesire Alanı'nda gerçekleşen yarışlara Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen 500 sporcu katıldı.30-34 Yaş Kategorisi erkeklerde ise Antalyaspor'danbirincilik kürsüsüne çıkan ikinci Antalyalı triatloncu oldu. Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ve federasyon temsilcilerinin elinden aldı.