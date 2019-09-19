İsteyince oluyormuş

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Antalya'nın yeni pırlanta gerdanlığı Boğaçayı yine eski görüntüsüne kavuştu. AK Partili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından hayata geçirilen Boğaçayı Projesi ile bölge bataklık görüntüsünden kurtularak yaşam alanı haline getirildi. Yaklaşık 110 milyon lira harcanan proje 2018 yılında kullanıma açılmış ve Antalyalıların uğrak adresi haline gelmişti.Projeye baştan beri karşı olan CHP'liler, 31 Mart seçimlerinden sonra Boğaçayı'nı kaderine terk etti. Boğaçayı'nı kaderine terk eden CHP zihniyeti, suyun yosunlaşmasına neden oldu. Özellikle Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı ve Teknik İşler Sözcüsü Cem Oğuz, yosunlaşma ve kıyı erozyonunu bahane gösterek söymenini projenin iptal edilmesi noktasına kadar getirdi. Aylarca hiçbir bakım yapılmayan bölgenin kötü görüntüsü ile algı yaratmaya çalışan CHP'li yönetim, sonunda inadını kırdı.Bölgede başlatılan temizlik çalışmalarıyla birlikte yosunlar temizlendi. Eski parıltılı görüntüsüne kavuşan Boğaçayı vatandaşlar tarafından 'hak edilen değerine kavuştu' yorumu yapıldı. Parkın temizlendikten sonraki hali, CHP'li yönetimin 'yosun siyasetinin' haksızlığını ortaya koydu.Projeyle ilgili eleştirilerle ilgili son açıklama ALDAŞ eski Genel Müdürü Faruk Karaçay'dan gelmişti. Karaçay, eleştirilerin siyasi gerekçelere dayandığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde görev yapan Karaçay, projenin Türel döneminde yapıldığından dolayı itibarsızlaştırılmaya çalıştığını vurguladı. Boğaçayı Projesi'nin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından onaylandığına dikkat çeken Faruk Karaçay, "Temizlik yapılmazsa yosunlaşma elbette olur. Proje hayata geçmeden önce de bölgede yosunlaşma oluyordu. DSİ orada düzenli temizlik yapıyordu. Şimdi siz orayı olduğu gibi bırakırsanız elbette yosunlaşma artar. Ama düzenli temizlik yapılırsa yeraltı suyunun da desteği ile orası pırıl pırıl olur" dedi.