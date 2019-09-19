Tarih sanatla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde düzenlenen 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, Side'deki Apollon Tapınağı'nda düzenlenen konser ve Anadolu Ateşi gösterileriyle başladı. Açılış günü sanatçılar Birsen Tezer ve Aylin Aslım dinleyicilere konser verdi. Kendine has yorumu ve sesiyle şarkılarını seslendiren Birsen Tezer, konserin sonuna doğru kanun dinletisiyle kendine hayran bıraktı.Festival, Side Liman'da kurulan sahnede Anadolu Ateşi gösterisiyle devam etti. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı dans ekibi, gösterisine 'İlk dans öğretmenimize saygıyla' ifadelerinin yer aldığı Mustafa Kemal Atatürk'ün dans ettiği fotoğraf eşliğinde başladı. Gecede izleyiciler gösteri sonunda topluluğu uzun süre alkışladı.