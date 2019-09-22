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’dan ilk charter seferi

Giriş Tarihi: 22.9.2019
İran’dan ilk charter seferi
İRAN'IN başkenti Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk charter seferi gerçekleşti. İçinde 168 yolcu bulunan uçak, havalimanında havacılık seremonisi olan "su takı" töreniyle karşılandı. Törende konuşan Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Tahran ile GZP Havalimanı arasında karşılıklı seferler başlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Öztürk, bu uçuşla GZP Havalimanı'na uçağı inen ülke sayısının 13'e çıktığını kaydetti. Öztürk, havalimanına inen yolcu sayısının 850 bine ulaştığına dikkat çekti.
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İran’dan ilk charter seferi
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