İran’dan ilk charter seferi

BUGÜN NELER OLDU

başkenti Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk charter seferi gerçekleşti. İçinde 168 yolcu bulunan uçak, havalimanında havacılık seremonisi olan "su takı" töreniyle karşılandı. Törende konuşan Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Tahran ile GZP Havalimanı arasında karşılıklı seferler başlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Öztürk, bu uçuşla GZP Havalimanı'na uçağı inen ülke sayısının 13'e çıktığını kaydetti. Öztürk, havalimanına inen yolcu sayısının 850 bine ulaştığına dikkat çekti.