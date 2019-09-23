Dalışta yeni moda emekli tank batığı

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ANTALYA'DA Kaş ilçesi açıklarında batırılan 45 tonluk 'emekli tank', dalgıçların ve su altı meraklıların ilgi odağı oluyor. Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırılan 1960 model tank, geçen sürede tamamen sualtına adapte oldu. Birçok deniz canlısının yuvası haline gelen ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan tank, bölgeye gelen dalgıç ve su altı meraklıların en fazla görmek istediği batıklar arasında yer alıyor.Kaş'ta faaliyet sürdüren Barakuda Dalış Merkezi eğitmenlerinden Barış Şeker, "Resif oluşturmak için batırıldı. Küçük balıklar içine yuva yapabiliyorlar, dolayısıyla korunaklı oluyor. Canlılığın artışı için faydalı oluyor. İnsanlar için de ilgi çekici oluyor. Su altında tank görmek farklı bir duygu. Dalışa meraklı olanların genelde uğrak yeri oluyor" dedi.