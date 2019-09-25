Türk oyuncağı ders olacak

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Türkiye'nin Osmanlı oyuncakları yapan 7 ustasından birisi olan Antalyalı Haşim Süzme, Romanyalı öğretmen ve yöneticilere ahşap oyuncakları tanıttı. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Geleneksel El Sanatçısı olan Haşim Usta, 'Erasmus 201' Stratejik Ortalık Projesi kapsamında Antalya'ya gelen 5 kişilik Romanyalı ekibi konuk etti.Osmanlı oyuncakları ve akıl oyunları hakkında bilgi alan Romanyalı eğitimciler, hayran kaldıkları bu oyuncakları ülkelerine götürdüler. Yüz yıllar boyu Osmanlı egemenliğinde olan Romanya'daki oyuncakların Osmanlı oyuncaklarıyla benzerlik gösterdiklerini belirten Romanyalı eğitimciler, bu oyuncakları eğitim sisteminde gösterebileceklerini ifade ettiler.Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı oyuncaklarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Haşim Süzme, "İlk oyuncağı başlatan ülkelerden birisi Osmanlı'dır. Bütün dünya Osmanlı oyuncaklarını bilir. Zamanında bu değerlere sahip çıkılmadığından dolayı Hollandalılar, Almanlar bu oyuncakları bizden taklit etti. Değer vermediğimizden bu oyuncakları başka ülkeler sahiplendi. Osmanlı oyuncaklarının unutulmaması için okullarda eğitim verilmeli" dedi.