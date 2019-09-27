Sınıf boş gözler dolu

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Antalya'da 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, son yolculuğuna ailesi, mesai arkadaşları tarafından uğurlandı. Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilen öğretmenin cenazesine gözyaşları içinde katılan kızı Yaren'in, "Anne bizi bırakıp nerelere gidiyorsun" ağıtı yürekleri dağladı.Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, 25 Eylül'de ders sırasında rahatsızlanmış, ambulansla götürüldüğü hastanede ise kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. İlk tespitlere göre Emine öğretmenin kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı yaşamını yitirdiği tespit edildi.Öğrencilerini yasa boğan olaydan bir gün sonra okul ölüm sessizliğine büründü. Öğrenciler okullarına Emine Neslihan Ölmez'in resimlerini formalarına takarak geldi. Okul yönetimi Emine öğretmenin öğrencilerini evlerine gönderdi. Öğrenciler olmadığı için Emine öğretmenin sınıfında ders işlenmedi. Sınıfta yer alan panoda, bir öğrencinin yaptığı ve üzerinde 'sizi çok seviyoruz öğretmenim' yazan resim ile mesai arkadaşlarının yazdığı 'Bir kuş gibi yuvamızdan uçtu' başlıklı şiir ise görenleri duygulandırdı.Ölmez'in Uncalı Mezarlığı'ndaki cenaze törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Müdürü Yüksel Arslan, Okul Müdürü Kenan Durmuş ile genç öğretmenin meslektaşları, yakınları katıldı. Emine Neslihan Ölmez'in kızı Yaren Güleç de annesinin tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü. Kızı Yaren Güleç'in "Anne bizi bırakıp nerelere gidiyorsun" ağıtı yürekleri dağladı. Emine öğretmenin annesi Berhan Güleç de kızının tabutu başında uzun süre ağıt yaktı.Meslektaşları ise, "Onun melek gibi bir kalbi vardı. Aramızdan çok erken ayrıldı" diyerek uzun süre gözyaşı döktüler. Uncalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Emine Neslihan Ölmez öğretmen Varsak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.