Böcek 6 ayda 7 projeyi unuttu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA CHP geleneği sürüyor. Seçimde 77 büyük proje vaadiyle yola çıkan CHP'li Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra hedef küçülttü. Böcek son Gazipaşa ziyaretinde, '5 yılda 70 proje yapacağız' açıklaması yaptı. Akıllara 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Akaydın geldi. Akaydın da seçim döneminde vaat ettiği '100 bin kişi iş' sözünü, 'ben 10 bin kişi dedim, grafiker bir 0 fazla koymuş' diyerek inkar etmişti.Gazipaşa ziyaretinde vatandaşlarla buluşan Muhittin Böcek, adeta daha önceki vaatlerini yalanladı. Seçimden önce açıkladığı 70 projeyi 5 yıl içinde hayata geçireceklerini dile getiren Böcek, Halk Et, Halk Su projeleri ile ilgili çalışmalara başladıklarını, Halk Su projesinin Ant- Su olarak hizmete sunulacağını kaydetti. Böcek'in hangi 7 vaadini rafa kaldırdığı ise merak konusu oldu.Böcek, bu hareketiyle sosyal medyanın da diline düştü. '6 ayda 7 projeyi unuttu, 60 ayda 70 projeyi de unutur' başlıklı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Böcek için sosyal medyada yapılan yorumlar arasında özellikle şunlar dikkat çekti: "Uçtu uçtu projeler uçtu, buhar oldu.", "Böcekli Antalya'nın halini görünce Menderes Türel'li Antalya'yı çok özlüyoruz", "Antalya buhar olmazsa iyi bu gidişle. Antalya Antalya'ya yeter dediler. Beş yıl çivi çakılmaz artık", "Yapılan dev projelere dahi sahip çıkmayıp yok oluşa terk eden bay böcek ve muhteşem (!) ekibi ancak bu kadarını yapabilir."HANGI 7 projenin rafa kalktığı ise merak konusu oldu. Böcek 77 projesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle açıkladı. 6 ana başlık altında topladığı projelerin büyük çoğunluğunu Halk Su, Halk Süt ve Halk Yem gibi düşük bütçeli projelerden oluşması hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak geçen 6 ay sürede büyük diye lanse edilen projelerin bile sayısının azalması dikkat çekti.