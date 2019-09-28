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Yücel ailesinin mutlu günü

Erdoğan Yücel ile Cansu Güder, kıyılan nikahla dünya evine girdi. Düğüne ’nın iş, sanat, siyaset ve tıp dünyasının tanınmış isimleri de katıldı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Yücel ailesinin mutlu günü
ANTALYA'DA dermatolog Kubilay Yücel'in oğlu Erdoğan Yücel ile Cansu Güder, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kıydığı nikahla dünya evine girdi.

ANTALYA BULUŞTU
Lara'daki Miracle Resort Otel'de gerçekleşen nikah töreni, kalabalık davetli topluluğu önünde gerçekleşti. Kubilay ve Melike Yücel çifti, davetlilerle tek tek ilgilendi. Düğüne Antalya'nın iş, sanat, siyaset, tıp dünyasından tanınmış isimler katıldı. Sanatçı Sümer Ezgü de törene eşi Gülay Ezgü ile birlikte geldi. Sanatçı Barbaros'un sahne aldığı gecede, davul zurna eşliğinde halay çekildi. Oyun havaları ile halay sırasında sahneye çıkan Dr. Kubilay Yücel'in performansı büyük alkış aldı.
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Yücel ailesinin mutlu günü
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