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Bısıklet festıvalı

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Bısıklet festıvalı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde bu yıl 2. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali başladı. Üç gün sürecek festivalin ilk gününde 120 çadır kuruldu. 300 kişinin katılımıyla Kestel Mahallesi'nden start verildi. Sporcular sahil yolundan devam edip, Demirtaş kavşağından giriş yapıp, Demirtaş merkezden Sapadere Kanyonu'na kadar pedal çevirdi. Kanyon gezisinin ardından aynı güzergâhtan kamp alanına dönüldü. Bisiklet Festivali'nde bugün kamp alanından başlayacak, Dim Mağarası, Dim Çayı ardından kamp alanına dönüş olacak şekilde ikinci etabı koşulacak. Sporcular şehir merkezinde bisiklet sürecek ve Kızılkule önünde etkinlik sona erecek.
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Bısıklet festıvalı
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