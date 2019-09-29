Bısıklet festıvalı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde bu yıl 2. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali başladı. Üç gün sürecek festivalin ilk gününde 120 çadır kuruldu. 300 kişinin katılımıyla Kestel Mahallesi'nden start verildi. Sporcular sahil yolundan devam edip, Demirtaş kavşağından giriş yapıp, Demirtaş merkezden Sapadere Kanyonu'na kadar pedal çevirdi. Kanyon gezisinin ardından aynı güzergâhtan kamp alanına dönüldüSporcular şehir merkezinde bisiklet sürecek ve Kızılkule önünde etkinlik sona erecek.