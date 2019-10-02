İkinci bahar stajı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik etkinlikler artıyor. Bunun en özel örneklerinden biri Akdeniz Üniversitesi'nde dört yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi 60+ Tazelenme Üniversitesi oldu. Bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanan merkez şimdi de öğrencilerini staj yaptırmaya hazırlanıyor. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AÜ Rektörlüğü, ikinci baharını yaşayan öğrencilerin kamu kurum ve kuruluşlarda staj yapması için protokol imzaladı.Protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile 60 yaş ve üzeri öğrenciler katıldı. Vali Karaloğlu, "Sağlıklı yaşlanmaya katkı olması için oluşturulmuş bu proje Türkiye'ye model oldu" dedi. Tazelenme Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan ise öğrencilerin tıpkı işe gider gibi haftada 3 gün 4 saat görev üstleneceklerini ve tecrübeleriyle ilgili rapor hazırlayacağını açıkladı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyelerinden oluşan Tiyatro Atölyesi ise ilk oyunları 'İçimizdekileri' sahneledi. Tiyatro eğitmeni Zafer Yıldırım'ın yönetmenliğindeki tek perdelik kolaj oyunda 65 yaş üstü 16 kişi rol aldı. İlk kez tiyatro sahnesine çıkan 65 yaş üstü yaşlı bireylerin sahneledikleri performans salondan büyük alkış aldı. Tiyatro eğitmeni Zafer Yıldırım 7 ay boyunca yoğun bir tempoda eseri sahneye koyduklarını açıkladı. AKM Fuayesi'nde yaşlı bireyler tarafından yapılan yağlı boya tablolardan resim sergisi de gezildi.