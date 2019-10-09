İlk kadın başkan Plancia Magna Kaleiçi’nde

BUGÜN NELER OLDU

Tarihin ilk kadın belediye başkanı, Perge'nin kızı Plancia Magna, Kaleiçi OldTown Festivali kapsamında şehre indi. Canlı heykel performansı için Plancia Magna'nın Antalya Müzesi'nde bulunan heykeli temel alındı. Proje koordinatörleri Aysu Canduran ve Çağlar Tuncer, önce Perge'nin Kızı Plancia Magna'nın kıyafeti üzerine çalıştı, makyajı için sayısız prova alındı.Plancia Magna'yı performans sanatçısı Fatma Deniz canlandırırken festival öncesi son prova Kaleiçi'nde yapıldı. Deniz, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tarihin ilk kadın belediye başkanı haline geldi. Makyajın tamamlanmasının ardından Kaleiçi'nin sokaklarında yürüyerek tarihi Üç Kapılar'a gelen Deniz'in canlandırdığı Plancia Magna'yı, turistler ve Antalyalılar meraklı gözlerle takip etti.4'üncü Kaleiçi Old- Town Festivali, 10 Ekim Perşembe saat 18.00'de Karaailoğlu Parkı'ndan Plancia Magna ve 24 ülke 48 şehirden gelen heyetlerin katılacağı geleneksel kortej geçişiyle açılacak. Plancia Magna, geleneksel festival kortejinin ardından, canlı heykel performansıyla festival süresince tarihi Üç Kapılar'da olacak.GEÇEN yıl yaklaşık 700 bin ton elma rekoltesi ile ülkede üretilen her 4 elmadan birinin yetiştirildiği Isparta'da elma hasadı halen devam ediyor. Isparta tarımında en çok üretimi yapılan meyve olan elmanın tanıtımını yapmak üzere Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu vatandaşa elma dağıttı.Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, görüşmenin ardından beraberinde getirdikleri elmaları Vali Seymenoğlu ile birlikte Valilik önünde vatandaşlara dağıttılar. Isparta'da elma hasadının devam ettiğini belirten Vali Seymenoğlu üreticinin mutluluğunu ifade etmek adına Gelendost'tan gelen heyetle birlikte böyle bir uygulama içine girdiklerini söyledi.