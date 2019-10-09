Taze taze elma tanıtımı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN yıl yaklaşık 700 bin ton elma rekoltesi ile ülkede üretilen her 4 elmadan birinin yetiştirildiği Isparta'da elma hasadı halen devam ediyor. Isparta tarımında en çok üretimi yapılan meyve olan elmanın tanıtımını yapmak üzere Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu vatandaşa elma dağıttı.Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, görüşmenin ardından beraberinde getirdikleri elmaları Vali Seymenoğlu ile birlikte Valilik önünde vatandaşlara dağıttılar. Isparta'da elma hasadının devam ettiğini belirten Vali Seymenoğlu üreticinin mutluluğunu ifade etmek adına Gelendost'tan gelen heyetle birlikte böyle bir uygulama içine girdiklerini söyledi.