Okullarda köpek modası büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı, Antalya'nın ardından Isparta'da da karşılık buldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk etapta 3 okulu pilot okul seçti. Milli Eğitim ile Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü okullarda köpek sahiplendirme çalışmaları için işbirliği yaptı.Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden belirlenen köpeklerin okullara teslimine başladı. Kentte ilk uygulama, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde başladı. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, "Her okulumuza ikişer kulübe ve köpekler ile birlikte yanında verebilecekleri mama ve su kaplarını verip okulumuzdaki öğrenci arkadaşlarımıza emanet ettik" dedi.ÖĞRENCILERLE birlikte uyum içerisinde yaşayacak yavru köpekleri seçtiklerini söyleyen Demirbağ, "Çünkü birlikte büyümelerini istedik. Köpeklerimizin her türlü bakımları, aşıları yapıldı, herhangi bir sağlık sorunları yok. Bundan sonraki görev öğrenci arkadaşlarımızda, öğretmenlerimizde" şeklinde konuştu. Demirdağ projenin diğer okullarda da devam edeceğini, teslim edilen hayvanların her türlü takibinin yapılacağını da sözlerine ekledi.