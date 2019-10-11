‘Eşinin borcunu bize ödetti’

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ANTALYA'NIN Kemer Belediyesi'nde CHP'li Mustafa Gül'den devredilen borçlarla ilgili kriz sürüyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, görev süresinde 100 günü tamamlarken, geçen sürede yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Mustafa Gül'ün başkan olduğu son 10 yıllık süreçte belediyede israflar yapıldığını, paranın çarçur edildiğini belirten Topaloğlu, Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül'e tahsis edilen araca ait cezaları bile ödemek zorunda kaldıklarını anlattı.Başkan Topaloğlu, şu anda makam aracı olarak kullandığı 07 KCV 01 plakalı aracın 14 Temmuz 2017'de resmi yazıyla belediye özel kalemine tahsis edildiğini kaydederek, "Bu araç, özel kaleme tahsis sürecinden sonra Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül'e verilmiş. Aracın kullanımı sırasında 634 ve 732 liralık iki trafik cezası var. Aracın borcu olduğu için fenni muayenesi yapılamıyor. Konuyla ilgili Mustafa Gül belediye tarafından iki defa aranmasına rağmen topu taca attı. Aracın Neşe Gül'e tahsis edildiğini herkes biliyor. Baktık ki araç bağlanacak, biz de bu borcu cebimizden ödedik. En azından bu trafik cezalarını yatırabilirlerdi" dedi.BELEDIYEYI 61 milyon lira borçla devraldıklarını belirten Başkan Necati Topaloğlu, "Şu anda belediyemize ait tam 140 aracın üzerinde haciz var. 6 aylık görev sürecimizde 23 milyon 500 bin lira borç ödedik. Yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yaptık. 6 ayda sadece temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 3 milyon 800 bin lira. Yeme, içme, eğlence hep devam etmiş. 10 yılda temsil ağırlama giderlerine harcanan para 34 milyon lira. Bu Kemerlilerin parası. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var" diye konuştu.