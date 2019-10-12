Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kitap Fuarı kapılarını açtı

kapılarını açtı

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Kitap Fuarı kapılarını açtı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birlikte Okuyoruz' sloganıyla düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı. Açılış törenine, Antalya Valimi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Fuar Onur Konuğu Doğan Hızlan da katıldı. Cam Piramit'te 150 yayın evi ve 205 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu..

TURİSTLERE KÜTÜPHANE
Valisi Karaloğlu, gençlerin de artık, okuyup, araştırıp ve yazdığına dikkat çekerek, fuarın, kitapseverleri farklı kitap ve yazarlarla buluşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Karaloğlu, fuar ile Antalya'ya çok önemli bir kültür sanat markası hediye edildiğini belirterek, Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek de 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde en çok takdir ve teşekkür aldığı projenin kitap fuarı olduğunu söyledi. Onur konuğu Doğan Hızlan ise turizmin yaygın olduğu Antalya'da Türk yazarların yabancı dile çevrilmiş kitaplarının bulunduğu kütüphane açılmasını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kitap Fuarı kapılarını açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN