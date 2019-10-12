Kitap Fuarı kapılarını açtı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birlikte Okuyoruz' sloganıyla düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı. Açılış törenine, Antalya Valimi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Fuar Onur Konuğu Doğan Hızlan da katıldı. Cam Piramit'te 150 yayın evi ve 205 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu..

TURİSTLERE KÜTÜPHANE

Valisi Karaloğlu, gençlerin de artık, okuyup, araştırıp ve yazdığına dikkat çekerek, fuarın, kitapseverleri farklı kitap ve yazarlarla buluşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Karaloğlu, fuar ile Antalya'ya çok önemli bir kültür sanat markası hediye edildiğini belirterek, Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek de 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde en çok takdir ve teşekkür aldığı projenin kitap fuarı olduğunu söyledi. Onur konuğu Doğan Hızlan ise turizmin yaygın olduğu Antalya'da Türk yazarların yabancı dile çevrilmiş kitaplarının bulunduğu kütüphane açılmasını istedi.