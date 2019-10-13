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En sağlıklı değiş tokuş

Eramus programı kapsamında ’nın Fethiye ilçesine gelen öğrenciler açtıkları stant ta vatandaşlardan bir elma karşılığında sigara aldı

Giriş Tarihi: 13.10.2019
En sağlıklı değiş tokuş
ERASMUS programı kapsamında Almanya, Romanya, Macaristan, Makedonya, Letonya ve Türk öğrencilerinde aralarında bulunduğu 36 öğrenci, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Uyuşturucudan Uzak Kal-Güvende Kal' projesi kapsamında pazarda stant kurdu. Öğrenciler madde bağımlılığının zararlarını anlatan tiyatro gösterisi sergilerken, daha sonra verecekleri elma karşılığında vatandaşlardan sigara istedi.

İLGİNÇ DİYALOGLAR
Öğrenciler pazarda 'Bir sigara ver, bir elma al' sloganıyla elma karşılığında vatandaşlardan sigara istediler. Bazı vatandaşlar ile öğrenciler arasında ilginç diyaloglar oluştu. Projeye Macaristan'dan katılan Botond Jeney, "İnsanlardan elma karşılığında sigara almakta güçlük çektik. Bir elmaya karşılık üç sigarayı duyunca sigaranın pahalı olduğunu ve değiştirmek istemediklerini söylediler. Ben de 'Madem pahalı niye içiyorsun?' diye sordum. Sigara sonuçta sağlıksız ve pahalı. Buna rağmen içiyorlar" diye konuştu. Proje koordinatörü Eren Erdem ise amaçlarının bağımlılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmek olduğunu vurguladı. Öğrenciler tarafından toplanan sigaralar kırılarak çöpe atıldı.
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En sağlıklı değiş tokuş
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