Katilin itirafları kan dondurdu

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Antalya'da kaybolduktan 8 gün sonra 31 Mayıs'ta Korkuteli yolu Cehennem Deresi ormanlık alanda başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanıp boğulmuş halde cesedi bulunan Halit Yılmaz'ın (50) katil zanlıları ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yılmaz'ı öldürmekle suçlanan Zülfiye Yavuz (34), eşi Muhammet Yavuz (37) ve Şükrullah Taş (37) ile öldürülen Halit Yavuz'un yakınları da katıldı. Mahkemeyi izlemeye gelen Zülfiye Yavuz'un annesi ile Halit Yavuz'un yakınları arasında kavga çıktı.Mahkemede Muhammet Yavuz'un savunması ise adeta kan dondurdu. Cinayeti namus yüzünden işlediğini söyleyen Yavuz, "Olay günü, Halit Yılmaz'ın, eşimin elinden telefonu almaya çalışırken gördüm. Eşim gittikten sonra tartıştık. Bana ağır küfürler etti. 'Senin eşinle ilişki yaşadım' dedi. Bana inşaat demiri ile saldırdı. Ben de onu yere düşürüp öldürdüm. Namus cinayeti olduğunu göstermek için vücudunun çeşitli yerlerini kestim" dedi. Cinayeti tek başına işlediğini anlatan Muhammet Yavuz, cesedi Şükrullah Taş ile Yılmaz'ın kendi arabası ile ormanlık alana bıraktığını açıkladı.Zülfiye Yavuz ise cinayetle ilgisi olmadığını savunarak, "Ben evlenmeden önce Halit Yılmaz benimle zorla ilişkiye girdi. Peşimi bırakmadı. Evlendikten sonrada beni rahatsız etmeye devam etti" diye konuştu. Daha sonra söz alan Halil Yılmaz'ın yakınları sanıkların tamamından şikayetçi olduklarını söylediler. Aysel Yılmaz eşi Halit Yılmaz'ın parasını almak için işkence ile öldürüldüğünü belirterek, "Halil'in asla bu tür pislik işlerle alakası yok. Kocama iftira atıyorlar" diye konuştu. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.