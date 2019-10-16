Demir kadın olacak

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Triatlon Avrupa ve Balkan Şampiyonaları'nda 55-59 yaş kategorisinde tiyatrocu ve milli triathlet Cennet Teker, sporcu kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de dikkat çekiyor.Milli triathlet Cennet Teker, sporda kazandığı başarıların yanı sıra antrenman dışındaki boş zamanlarını ise sosyal sorumluluk projelerine harcıyor. Teker, hazırladığı tek kişilik tiyatro oyunun gelirini'ne verecek. Bunun için hazırlıkların başladığını da belirten Teker,diye konuştu. Cennet Teker'nin 2 yıl önce başladığı triatlon kariyerinde kazandığı onlarca birincilik madalyası Türkiye'deki kadınlara örnek oluyor. Bu spora ilk başladığından her kesimden olumsuz tepkilerle karşılaştığını belirten 2 çocuk annesi Teker,dedi.Hedefi; 2 Kasım'da Belek'te gerçekleşecekyarışmalarındatamamlayarak şampiyon olmak... Cennet Teker'in bu inanılmaz azmiyle, Türkiye'de onlarca ilin kadın dernekleri tarafından örnek alındığı öğrenildi.