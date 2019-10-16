Demir kadın olacak

Triatlon Avrupa ve Balkan Şampiyonaları'nda 55-59 yaş kategorisinde tiyatrocu ve milli triathlet Cennet Teker, sporcu kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de dikkat çekiyor. 15 yıldır tiyatro ile 5 yıldır yüzme ve 2 yıldır da triatlon ile uğraşan Teker, son alarak katıldığı Alanya Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya, bir kupa ile döndü.
ENGELLİLERE DESTEK OLUYOR
Milli triathlet Cennet Teker, sporda kazandığı başarıların yanı sıra antrenman dışındaki boş zamanlarını ise sosyal sorumluluk projelerine harcıyor. Teker, hazırladığı tek kişilik tiyatro oyunun gelirini Aktif Engelliler Derneği
'ne verecek. Bunun için hazırlıkların başladığını da belirten Teker, "Onlar hayatımızın ve toplumumuzun parçası. Her şey onlar için"
diye konuştu. Cennet Teker'nin 2 yıl önce başladığı triatlon kariyerinde kazandığı onlarca birincilik madalyası Türkiye'deki kadınlara örnek oluyor. Bu spora ilk başladığından her kesimden olumsuz tepkilerle karşılaştığını belirten 2 çocuk annesi Teker, "Bana çevremdekiler 'demir adam sporuna sen nasıl dayanacaksın' dediler. Ben de sporun yaşının olmadığını onlara ispat ettim"
dedi.
DEMİR ADAM YARIŞMASI
Hedefi; 2 Kasım'da Belek'te gerçekleşecek Dünya Demir Adam
yarışmalarında 2 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometrelik parkuru 6 saat 40 dakikanın altında
tamamlayarak şampiyon olmak... Cennet Teker'in bu inanılmaz azmiyle, Türkiye'de onlarca ilin kadın dernekleri tarafından örnek alındığı öğrenildi.