Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Vasiyet için 80 bin kilometre

Vasiyet için 80 bin kilometre

Antalyalı dağcı Cuma Gök, bir yıl önce vefat eden babası ’ün vasiyeti için yollara düştü. Gök, 9 şehirdeki 380 çocuğa yardım götürdü

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Vasiyet için 80 bin kilometre
Antalya'da profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, bir yıl önce kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün vasiyetini yerine getirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde 380 çocuğa mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak dağıttı. 1 yılda 40 kez Siirt, Batman, Mardin, Kars, Bitlis, Bingöl, Urfa ve Erzincan'a gittiğini belirten Gök, bu sürede 80 bin kilometre yol yaptığını söyledi.

380 ÇOCUĞA ULAŞTI
Gök, Antalya'dan başlattığı gönül köprüsüne herkesin imkanları ölçüsünde katkı vermesini istedi. Gök, "1 yıl içerisinde 380 çocuğa kendi imkanlarımla mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak götürdüm. Ancak o bölgelerdeki çocuklara bir dost eli uzatmak isteyen herkesin desteğini bekliyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Vasiyet için 80 bin kilometre
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN