Vasiyet için 80 bin kilometre

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, bir yıl önce kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün vasiyetini yerine getirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde 380 çocuğa mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak dağıttı. 1 yılda 40 kez Siirt, Batman, Mardin, Kars, Bitlis, Bingöl, Urfa ve Erzincan'a gittiğini belirten Gök, bu sürede 80 bin kilometre yol yaptığını söyledi.Gök, Antalya'dan başlattığı gönül köprüsüne herkesin imkanları ölçüsünde katkı vermesini istedi. Gök, "1 yıl içerisinde 380 çocuğa kendi imkanlarımla mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak götürdüm. Ancak o bölgelerdeki çocuklara bir dost eli uzatmak isteyen herkesin desteğini bekliyorum" dedi.