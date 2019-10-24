Korkmaz’a destek

Antalyaspor'da farklı Gençlerbirliği mağlubiyetinin yarattığı psikolojik sorun aşılmaya çalışılıyor. Kırmızı-beyazlılar, 9. haftada deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Yönetim ise teknik direktör Bülent Kormaz'a tam destek açıklaması yaptı.
'BÜTÇEMIZE GÖRE BAŞARILI' DENILDI
Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, yerel bir televizyonda katıldığı programda Bülent Korkmaz'ın başarısız olduğunu düşünmediklerini söyledi. Altay, "8 maçta alınan 11 puan var. Bizim bütçemizin milyonlarca Euro daha üstüne harcama yapan takımların üzerinde yer alıyorsak, bence başarılı bir noktadayız. Daha yüksek yerlerde de olabilirdik, ancak talihsiz maçlar da oynadık. Kayerispor maçını çok iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Denizlispor maçında talihsiz bir yenilgi aldık"
dedi. Sezon başı Korkmaz'ın istediği futbolcuların yüzde 95'ini transfer ettiklerine dikkat çeken Altay, "6 numaraya da bir oyuncu istiyordu, onu yapamadık. Onun dışında birebir bütün transferlerimiz hocanın ve ekibiyle belirlenerek yapılmıştır"
diye konuştu.
İLK DEVREDEKİ HEDEFİMİZ 24 PUAN
Takım olarak her maça galibiyet düşüncesiyle çıktıklarını söyleyen Aytaç Altay, "Ancak kişisel olarak düşüncemi söylemek gerekirse; 14-15 puan civarında olabilirdik. Bunun 3-4 puan gerisindeyiz. Sivasspor, Beşiktaş ve Rizespor maçlarıyla milli araya gireceğiz. Umarım 3 maçta en yüksek puanı toplayıp üst sıralarda yer alırız. İlk 6 haftalık fikstür kolay olarak dile getiriliyordu. Şu anda zor bir sürece giriyoruz ama ilk yarıyı 23- 24 puan toplayarak kapatacağımızı düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.