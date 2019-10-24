Korkmaz’a destek

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da farklı Gençlerbirliği mağlubiyetinin yarattığı psikolojik sorun aşılmaya çalışılıyor. Kırmızı-beyazlılar, 9. haftada deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, yerel bir televizyonda katıldığı programda Bülent Korkmaz'ın başarısız olduğunu düşünmediklerini söyledi. Altay,dedi. Sezon başı Korkmaz'ın istediği futbolcuların yüzde 95'ini transfer ettiklerine dikkat çeken Altay,diye konuştu.Takım olarak her maça galibiyet düşüncesiyle çıktıklarını söyleyen Aytaç Altay,ifadelerini kullandı.