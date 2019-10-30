Niğde evinde iyi direndi

Antalyaspor'un rakibi Niğde Anadolu FK, kırmızı-beyazlılara karşı iyi direndi. TFF 1. Lig kulübü Altınordu'nun 2. Lig'deki pilot takımı olan Niğde temsilcisinin kalecisi Taha, maç boyunca 13 net kurtarış yaparak yıldızlaştı. Son 19 resmi maçında bir galibiyet alan Nigde ekibi, Antalyaspor'a da zor onlar yaşattı.

GUSTAVO PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın normal süresinin uzatması olan 90+2'nci dakikası oynanırken Amilton'un yerde kalmasıyla Antalyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Gustavo Blanco maçı bitirecek vuruşu yapamayınca mücadelenin normal süresi 0-0 bitti. Penaltılarda son atışı kullanan Gustavo bu kez atışı gole çevirerek kendisini taraftarlara affettirmeyi başardı.