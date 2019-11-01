IV. Murat sahnede

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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), devlet sanatçısı besteci Okan Demiriş'in IV. Murat operasını Antalyalı sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Antalya DOB, 2010'da vefat eden Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in 'IV. Murat' operasının prömiyerini yarın saat 20.00'de gerçekleştirecek.3 Mayıs 1980'de, İstanbul'daki dünya prömiyerinin ardından 200 temsile yakın kapalı gişe sahnelenen ve Antalya DOB'taki provaları hızla devam eden üç perdelik eserin librettosu Turan Oflazoğlu'na ait. Haldun Özörten'in dekor ve kostüm ile bütünleşen bir reji anlayışı ile sahneye koyduğu 'IV. Murat' operasının dekoru Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.OSMANLI tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor. Prömiyerde, 'Sultan Murat' rolünü Engin Suna, 'Kösem Sultan' rolünü Sevinç Bilgin, 'Sadrazam Topal Recep Paşa' rolünü Serhat Konukman, 'Nef'i' rolünü ise Göksay Yaran canlandıracak.