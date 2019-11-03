ISPARTA'DA Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulunda kurulan '7 Güzel Adam Kütüphanesi' açıldı.

TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ

Törende konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak kılık kıyafet yönetmeliğini insanın temel hak ve hürriyetlerine saygı duyan, kıymet veren bir anlayışla düzenlenmesini istediklerini dile getirdi. Yalçın, kadınların artık kıyafeti üzerinden değerlendirilerek kamuda kategorize edilmediğini belirterek, "Bu anlamda teşkilatımıza, cumhurbaşkanımıza, siyasi iradeye Türkiye'nin yıllardır baş ağrısı olan bu sorunu çözdükleri için teşekkür borçluyuz" dedi.