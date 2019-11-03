Hem eşi hem hocası

Isparta'da 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeyle hayatına devam etmek zorunda kalan Özgür Özen, bıraktığı okçuluğa yeniden başlayarak yaşama tutundu. Özen'i yarışmalara Bedensel Engelli Okçuluk Antrenörü olan eşi Pınar Özen hazırlıyor.

GURUR VEREN BAŞARI

2008 ve 2012 yıllarındaki Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'yi milli sporcu olarak temsil eden Özen, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da kota almayı başararak, üçüncü kez olimpiyata gitmeyi garantiledi. 2005 yılında Paralimpik Milli Takımı'na seçilen Özen, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu. Başarılı sporcu, özel nedenlerle 2015 yılında bıraktığı okçuluğa 2 yıl aradan sonra geri dönüş yaptı. Özen, geçen Haziran ayında Hollanda'da yapılan Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda, 2019 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başararak, üçüncü kez olimpiyatlara gitme hakkı kazandı.

BENİM HERŞEYİM

Özen, yaklaşık 20 yıldır okçulukla uğraştığını ve bu spor dalı sayesinde hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. Özen, "Okçuluk benim için bir yaşam felsefesi. En büyük desteği eşimden görüyorum. Eşim sahaya yerleşimden tutun da ok atmaya kadar yardımcı oluyor. Eşim refakatçim ve antrenörüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Engelli arkadaşlarımızın da ciddi anlamda bu spora yönelmesini isterim, tavsiye ederim" dedi.