Antalya’ya özel imar planı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkân sağlayacak olan yeni imar yönetmeliğinin hazırlanması için çalışmalara başladı. 19 ilçe belediyesi ve meslek odalarının da katkı koyacağı imar yönetmeliği ortak akılla şekillenecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan tüm Türkiye genelinde uygulanacak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle mevcuttaki Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yürürlükten kalktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonunda kent bütününde 19 ilçe belediyesinin temsilcileri ile Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası'nın katılımları ile İmar Yönetmeliği çalışması başlatıldı. Bu kapsamda her hafta düzenlenen toplantılar ile çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.Antalya bütününde uygulanması öngörülen Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında şu ana kadar 5 toplantı yapıldığı açıklandı. Yönetmeliğinin ortak akılla doğru ortaya konmasının amaçlandığı belirtildi.