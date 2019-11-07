En tatlı bereket

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA berber baba ve oğlunun, yan yana bulunan iki iş yerinde hizmet verdiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ailede mesleğin üçüncü nesil temsilcisi 73 yaşındaki İbrahim ile 43 yaşındaki oğlu Yakup Yılmaz, komşu dükkanlarda müşteri bekliyor. Sabah erken saatlerde iş yerlerini açan baba ve oğlu arasında, zaman zaman tatlı bir rekabet de oluyor.Müşteriler arasında genç olanlar genellikle Yakup Yılmaz'ı, yaşlı olanlar da İbrahim Yılmaz'ı tercih ediyor. İbrahim Yılmaz, babasının ve dedesinin resmi bulunan tek müşteri koltuklu iş yerinde berberliğin yanı sıra dini kitaplar ve hac malzemeleri de satıyor. Evli ve 3 çocuk babası Yakup Yılmaz, babasıyla uzun yıllar bir arada çalıştıklarını ancak müşteri farklılığından dolayı dükkanlarını ayırdıklarını söyledi.İş yerlerini ayırsalar da zaman zaman birbirlerine destek olduklarını aktaran Yılmaz, "Babamla aramızda 18 yıldır tatlı bir rekabet de var. Babamın dükkanında 'berber', benimkinde 'kuaför' yazıyor. Yan yana iş yerimizi görenler şaşırıyor, tebessüm ediyor" dedi.