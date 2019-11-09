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Kaymakam gönülleri ısıttı

’nın Gelendost ilçe Kaymakamı , ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımını kendisi yaptı

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Kaymakam gönülleri ısıttı
ISPARTA'NIN Gelendost ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin kış aylarında ısınmaları için kömür dağıtımı yapıldı. Kaymakam Mehmet Kılıç, ceketini çıkartıp personelle birlikte kömürleri kamyonete yükledi. Ardından kamyonetin direksiyonuna geçen Kılıç, ihtiyaç sahibi evleri tek tek dolaşarak sevkiyat yaptı.

KAYMAKAM KENDİSİ DAĞITTI
Kömür yüklü kamyoneti farklı adreslerdeki ihtiyaç sahiplerine yönelten Kaymakam Kılıç, daha sonra eldivenleri giyip kömür karasına aldırmadan çuvalları işçilerle birlikte evlere indirdi. Kılıç, daima vatandaşın emirlerinde olduklarını belirterek, "Kömür evinizi ısıtsın, biz de gelip kömürü bu şekilde teslim ederek moralinizi ısıtırız inşallah" diyerek gönülleri ısıttı.
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Kaymakam gönülleri ısıttı
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