Dikkatsizlik yine 2 cana mal oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NINManavgat ve Korkuteli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında dikkatsizlik 2 cana mal oldu.Manavgat'taki kaza Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Resul Akın yönetimindeki 38 DB 763 plakalı otomobil, aynı yöne giden Aytan Yılmaz yönetimindeki 07 FB 430 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Akın olay yerinde yaşamını yitirdiği.Korkuteli ilçesindeki kaza ise Korkuteli-Naldöken yolunun 3'üncü kilometresindeki Kurucuova mevkisinde meydana geldi. İbrahim Kızılışık (76) yönetimindeki 07 VF 695 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Cemile Ünzül (72) yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim Kızılışık, Ramazan Kızılışık (66) ve Fatma Kızılışık (67) ise yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Muharrem MANĞ / MANAVGAT Adem DURMAZ / KORKUTELİ