Engelleri aşıyorlar

Aksaray'da otizmli çocukların kaynaştırma eğitimi tartışmaları devam ederken Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu örnek çalışmalara imza atıyor. 170 ağır engelli çocuğun eğitim gördüğü okulda verilen eğitim ile engeller bir bir aşılıyor.

İLK KEZ REKOR KIRILDI

Orta ve ağır düzeyde engellilerin yanı sıra zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu öğrencilere eğitim verilen Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu 3 yıl önce faaliyete geçti. 2016 yılından itibaren 8 ağır engelli öğrencinin gelişim göstererek hafif düzey zihinsel kademesine geçti. Okul Müdürü Gökmen Güler, bunun bir Türkiye rekoru olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte 3 öğrencinin daha hafif engel seviyesine geçebileceğini belirten Güler, bu seviyeye geçen öğrencilerin meslek okullarına nakil olduğunu vurgulayarak, "Böylelikle bu çocuklar hem topluma, hem ülkeye hem de ailelerine üreten birey haline geldiler" dedi.

HAYATI ÖĞRENİYORLAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından engelli öğrencilerin günlük bakım ve ev ihtiyaçlarını karşılamaları için 2+1 şeklinde tasarlanan uygulama evinde öğrenciler eğitim görüyor. Türkiye'de 13 ilde bulunan evlerden biri de Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yer alıyor. Öğrenciler mutfakta yemek yapıyor, evi süpürüyor, dişlerini fırçalıyor ve yatak odasını düzeltiyor. Ayrıca okulda bulunan teknoloji tasarım, seramik, yiyecek içecek ve el sanatları atölyelerinde çocuklar el becerilerini geliştiriyor.

7 YAŞINDA ÖĞRENDİ

Engelleri aşan ailelerden biri de 4 çocuğundan 3'ü engelli olan İsa Demir ve ailesi. Esra, Ömer ve Emre adındaki ağır engelli 3 çocuğunu Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu 2'nci ve 3'ncü Kademe Bölümü'ne teslim eden baba Demir, devletin engellilere sağladığı hizmetten dolayı gözünün arkada kalmadığını söyledi.Antalya'da çocuklarının engelli olduğunu 7 yaşlarına geldiklerinde öğrendiğini belirten İsa Demir, o günden sonra hayatının değiştiğini anlattı. 3 engelli evladının sorumluluğunu sırtına aldığını ve çocuklarının okul çağı geldiğinde büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Demir, "Normal okullarda açılan özel A sınıflarında engelli çocuklarımı gönderdim. Eşimle birlikte eğitimleri için seferber olduk. Bu okul açılınca hayatımız değişti. Çünkü çocuklar burada gelime kaydetti, biz huzura kavuştuk, gözümüz arkada kalmadı" dedi..

AVRUPA'DA BİLE YOK

Engelli çocukları nedeniyle 19 yıldır eşiyle birlikte gezmeye dahi çıkamadıklarını anlatan Demir, "Okula teslim ettiğimiz günden beri konuşma problemi yaşayan çocuklarım konuşmaya başladı. Okuldaki uygulama evi sayesinde kızım artık evde bulaşık yıkıyor ve evi topluyor. Normal bir insan gibi davranabiliyor. Evde olduğu gibi okulda da beraber vakit geçirebiliyorlar" diye konuştu. Engelliler için yapılan eğitimin Avrupa'da dahi olmadığını belirten baba, "Akrabalarım sırf bu eğitimler için Almanya'yı bırakarak engelli çocukları için Türkiye'ye yerleşti. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.