Berberin müzik isyanı

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Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında Antalya'da berber ve kuaför salonlarına yönelik gerçekleştirilen telif denetimleri esnafı canından bezdirdi. Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ile Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) denetçileri müşteri kılığında kuaför salonlarını denetlemeyi sürdürüyor. Kuaförde çalan müziğin yanı sıra, müzik ve moda kanallarında çalan şarkılar için bile esnafa ceza yazılınca, esnaf çileden çıktı.Uygulamanın kaldırılması gerektiğini belirten Antalya Berber Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, sırf bu uygulama nedeniyle kuaför salonlarında korkudan müzik yerine belgesel izlendiğini söyledi. Başkan Uzun, denetlemeye gelen kişilerin tıraş olmaya gelen müşteri gibi salonlara gelerek kol saatlerinde bulunan kamera veya gizli kameralarla görüntü aldıklarını söyledi. Üyelerin SMS ve toplantılar yoluyla uyarıldığını anlatan Başkan Uzun, "Küçük esnafta böyle bir uygulamanın olması insanları televizyon açamaz duruma getirdi. Çoğu salonlarımızda artık sadece belgesel yada çocuk programı seyrediliyor" dedi.Muratpaşa ilçesinde 20 yıldır erkek kuaförü işleten Hıdır Kızıltaş (46), iş yerinde 'Fashion TV' izlediği için denetime takıldı. İzlediği kanalın müzik kanalı olmamasına rağmen arkada çalan fon müziği nedeniyle ceza yazıldığını belirten Kızıltaş, "Mankenler ekranda yürüyordu fakat arka fonda belirsiz bir müzik çalıyordu. Ekipler arka fonda çalan müziğin telif hakkı barındırdığını söyleyerek tutanak tuttu" dedi. Toplam bin 530 lira ceza ödediğini ifade eden Kızıltaş, "Önce şaka zannettim, inanamadım. Cezayı ödeyince ciddi olduğunu anladım. Çok saçma bir uygulama" dedi.