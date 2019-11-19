Oyuncak Müzesi tatilde ücretsiz

ANTALYA Kepez Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda görkemli bir açılış töreni ile hizmete giren ve rekor sayıda ziyaretçi kabul eden Anadolu Oyuncak Müzesi, Anadolu çocuklarını buluşturmayı devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün tatilde tüm öğrenci ve öğretmenlere kapısını ücretsiz açtığı müzenin son ziyaretçisi de Burdur'un Kızılkaya beldesinden gelen çocuklar oldu.

BAŞKAN EŞLİK ETTİ

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ile birlikte 80 öğrenci ve velileri Antalya Anadolu Oyuncak Müzesi'ni ziyaret etti. Otobüslerle ulaşımları sağlanan öğrenciler, 13 bin oyuncağın yer aldığı müzeyi gönüllerince gezdi. Başkan Tütüncü'nün ev sahipliği ve rehberliğinde gerçekleşen gezide birbirinden özel oyuncaklar ve tarihi değere sahip özel koleksiyon parçalar çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar bu özel tatil hediyesi için Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. Nostalji sınıfı, çizgi film sineması ve müzenin masalları andıran bahçesini gezen öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı. Müze 24 Kasım'a kadar tüm öğretmen ve öğrencileri ücretsiz ağırlayacak.