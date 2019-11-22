241 kaçak yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan 'İmar Barışı'nda sona yaklaşılırken 188 bin 281 'Yapı Kayıt Belgesi' oluşturuldu. Antalyalılar belge almak için 1 milyar 541 milyon 915 bin 235 lira ödeme yaptı. İmar Barışı'ndan en fazla yararlanan illerin başında gelen Antalya'da, teknik personellerinden oluşan komisyon talepleri tek tek inceleme aldı. Yapılan değerlendirmeler sonunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulan 241 kaçak yapı belirlendi.

OLMAYAN BİNA

Kepez, Muratpaşa, Alanya, Serik, Aksu,

Kaş, Managat, Kumluca, Demre ve Gündoğmuş ilçelerinde toplam 241 kişinin Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Belgeleri iptal edilen kişilerin iptal gerekçelerinin çoğunluğunun binaların 31.12.2017 tarihinden sonra yapılmış olması, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunması, beyanda bulunan yerde mevcut olmayan yapı, Orman Bölge Müdürlüğü'nün tespitine göre 3'ncü şahıslara ait yapı, belirlenen süre içerisinde güncelleme yapılmadığından iptal edilen ve yerinde olmayan yapıya alınmış belge gibi gerekçeler nedeniyle belgelerin iptal edildiği açıklandı. Yıkım kararı alınan 241 yapının çoğunluğunun Kepez ilçesinde olması dikkat çekti. İlçede 81 adet yapının yıkımı beklenirken

kaçak yapıların Yenidoğan, Ahatlı ve Duacı mahallerinde yoğunlukta olduğu tespit edildi.

KAŞ'TA 34 KAÇAK VAR

Kaş ilçesinde 34 kaçak yapı belirlenirken turistik mahalleler olan Bezirgan, İslamlar ve Kalkan'da kaçak yapı olması düşündürdü. Murtapaşa'da 32 kaçak yapı tespit edilirken bu yapıların da Güzeloba Mahallesi'ndeki Yamansaz olarak adlandırılan bölge, Güzelbağ ve Ermenek mahallelerinde yoğun olduğu ortaya çıktı. Alanya'daki 32 kaçak yapının ise çoğunluk olarak Değirmendere, Tepe ve Mahmutlar mahallelerinde olduğu tespit edildi. Aksu'daki 31 kaçak yapının ise Kundu, Çamköy ve Kemerağzı mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Serik'te de 13 kaçağın Boğazken ve Abdurrahmanlar mahallelerinde, Manavgat ilçesindeki 10 kaçağın ise Yavrudoğan ve Çolaklı mahallerinde olduğu belirtildi. Kumluca'da 5 kaçağın da turistik Adra

san'da bulunduğu belirtildi. Gündoğmuş'ta 2, Demre'de 1 kaçak tespiti yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediyelere kaçak yapıların yıkılması için yazı gönderildi. 241 kaçak tek tek yıkılacak.



AYNI YAPIYA 19 BAŞVURU

ANTALYA Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin Yapı Kayıt Belgesi incelemesinde enteresan veriler ortaya çıktı. Aynı yapı için birden çok başvuru yapılması dikkat çekti. Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde bulunan bir yapı için aynı kişinin 19 kez, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan yapıya ise aynı kişi tarafından 12'şer kez başvuruda bulunulması dikkat çekti. Kaş'ta ise Bezirgan ve Kalkan mahallesinde birer yapıya 10'ar kez başvuruda bulunulduğu ortaya çıkarıldı. Bu binalar için Yapı Kayıt Belgesi alan kişilerin tüm belgeleri iptal edildi.